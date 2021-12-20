Kızıyla alışverişe çıkan anne, üşüyen köpeği kazakla ısıtmaya çalıştı - Son Dakika

Bolu'da kızıyla alışverişe çıkan annenin, aldığı kazakla soğuk hava nedeniyle üşüyen sokak köpeğini ısıtmaya çalışması takdir topladı.
İzzet Baysal Caddesi'nde kızıyla alışveriş yapan anne Elif Sarıhan, bir mağazanın önünde soğuk hava yüzünden üşüyen sokak köpeği olduğunu gördü.
Bunun üzerine Sarıhan, iş yerinden aldığı kazağı köpeğe giydirerek hayvanı ısıtmaya çalıştı.
Sarıhan'ın kızı bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Sarıhan, vatandaşları daha fazla duyarlı olmaya çağırdı.
Kaynak: AA
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