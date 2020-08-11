Son dakika! Bolu'da koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Bolu'da koronavirüs denetimi yapıldı

BOLU'da, vali yardımcısının katılımıyla koronavirüs denetimi yapılarak, vatandaşlar ve esnaflar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Bolu'da denetimler kapsamında kentin işlek cadde ve sokakları ile kafe ve restoranlar kontrol edildi. Denetimlere Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile oda başkanları katıldı. Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan öncülüğünde polis ekipleri vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Vali Yardımcısı Atılkan yaptığı açıklamada, 'Yasaklar sonrasında kontrollü sosyal hayat dediğimiz bir hayata geçtik. Bu süreç içerisinde birçok faaliyet alanı ve iş yerleri açıldı. Belirli kurallar dahilinde açıldı. Bilim Kurulu'nun belirlediği çalışma rehberi ile çalışmalar devam etti. Biz de bu kontrollü sosyal hayat dediğimiz hayata geçiş sırasında kurallara uymaya özen gösteriyoruz. Denetimlerimiz de belli aralıklar ile devam edecek" dedi.