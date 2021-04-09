Son dakika... Bolu'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri - Son Dakika

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ramazan ayında davulcuların faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, salgının yayılım hızının kontrol altına alınması ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi için pek çok tedbirin uygulandığı hatırlatıldı.

Bolu Belediyesinin talebi üzerine mecliste yapılan değerlendirmede, ramazan davulcuları ile ilgili karar alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan davulcularının, ramazan ayı süresince ve özellikle de ayın son günlerinde yoğun şekilde kapıların zilini çaldıkları, hane sakinleriyle sık sık muhatap oldukları, vatandaşlardan bahşiş isteme, bağış toplama ve almalarının bir gelenek olduğu, oysa bu hareketlerin virüsün bulaşma riskini fazlasıyla arttıracağı, ilgili kurumların temsilcileri tarafından, kurumlarınca yerel imkanlarla ücretleri ödense dahi söz konusu bağış toplama, bahşiş isteme, kapı zili çalma gibi olayların önüne geçilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldı. Bu durum kontrol altına alınamayacağından, diğer yandan sahura kalkmak isteyen vatandaşlar için yaşanan teknolojik gelişmeler sebebiyle sahura kaldırılmalarına herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı, nitekim bugüne kadar böyle bir talebin idari birimlere hiç ulaşmadığı, kaldı ki son yıllarda bölgede görülen ramazan davulcularının geleneksel özellikleri taşımadıkları gibi hususlar göz önünde bulundurularak, salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği sonuç ve kanaatine varıldığından, bu Ramazan ayında davulcuların faaliyetlerine izin verilmemesine karar verildi."