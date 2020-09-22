Son dakika... Bolu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim yaptı.

Ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktalarında maske takmayan ya da maskesini yanlış takanlara idari para cezası uygulandı. Maskesi olmayan vatandaşlara da ekipler tarafından maske verildi.