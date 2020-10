Son dakika! Bolu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında koronavirüs tedbirleri denetim koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasını denetleyen kurumların temsilcileri katıldı.

Koronavirüsle mücadelede denetimlerin daha etkin yapılacağını ve denetleyicilerin de denetleneceğini ve takip edileceğini belirten Vali Ümit, "Salgınla mücadelede belirlenen kural ve tedbirlere vatandaşlarımızın en etkin şekilde riayet etmesi için her gün tüm ilgili kurumlar ve kişilerle özellikle iş yerleri başta olmak üzere hayatın olduğu her alanda denetimleri çok daha etkin, dikkatli, duyarlı ve sorumlu bir şekilde arttıracağız. 16 kurumumuz koordineli bir şekilde aynı metotla ve mantıkla kendi sorumluluk alanlarında yaptığı denetimlerin sonuçlarını da her gün 112 Acil Çağrı Merkezine ve Valiliğimize bildireceklerdir." diye konuştu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ayrıca vatandaşların yaptığı ihbarların da bir an önce değerlendirilerek denetlemelerin gerçekleştirilmesini ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine ilgililer tarafından işlenmesi talimatını verdi.