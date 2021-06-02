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Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI - Son Dakika

Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI

02.06.2021 08:09

Son dakika gündem haberi... BOLU merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde 2 ahır, samanlık ve garaj, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

BOLU merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde 2 ahır, samanlık ve garaj, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde meydana geldi. Hüseyin Yalçınkaya'ya ait içerisinde ahır, samanlık ve garajın bulunduğu ahşap yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Metin Özcan'a ait ahır, samanlık ve garaja sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Özcan ve Yalçınkaya'nın araçları, zarar görmeden garajdan çıkarıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 ahır, samanlık ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI
Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI

Hüseyin Yalçınkaya, Yangın, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BOLU'DA KÖYDE YANGIN; 2 AHIR, SAMANLIK VE GARAJ YANDI - Son Dakika


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