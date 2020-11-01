Son dakika... Bolu'da park halindeki tırda yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika... Bolu'da park halindeki tırda yangın çıktı

01.11.2020 10:59
Son dakika... Bolu'da park halindeki tırda yangın çıktı, System.String[]

Son dakika haberi... Bolu'da park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağısoku Mahallesi Sanayi Sitesi D-100 kara yolu yan yolunda park halindeki 14 EA 415 plakalı tırın kupasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören ve ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile yapan vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Tırda çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Sanayi Sitesi, İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bolu'da park halindeki tırda yangın çıktı - Son Dakika


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