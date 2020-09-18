BOLU'da, polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada pet şişe içerisinde 31 gram metanfetamin ele geçirilirken, M.K. (45) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada pet şişe içerisine gizlenmiş 31 gram metanfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan S.K. (29) ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.