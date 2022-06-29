Sel nedeniyle 2 alabalık işletmesi hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Sel nedeniyle 2 alabalık işletmesi hasar gördü

29.06.2022 17:01

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanağın ardından yaşanan su taşkını, 2 alabalık üretim çiftliğinde hasara neden oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanağın ardından yaşanan su taşkını, 2 alabalık üretim çiftliğinde hasara neden oldu.

Taşkesti beldesinde 4 gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından Şimşirli Deresi'nin taşması sonucu Karaçomak ve Tekirler köyü arasındaki,

Metin ve Yusuf Sarıhan'a ait alabalık üretim çiftliklerini su bastı.

İşletmelerde aralarında yavruların da bulunduğu 410 bin alabalık sel sularına karıştı, Karaçomak ve Gölcük köyündeki bazı ekili alanlar da zarar gördü.

Yusuf Sarıhan, AA muhabirine, afet nedeniyle büyük zararlarının olduğunu belirterek, "2009'da da gördük böyle bir afet. Çalışmalarımıza ondan sonra devam ettik. Kaymakamımızın hemen gelmesi bizi duygulandırdı." dedi.

İşletmelerinde yaklaşık 55 bin porsiyonluk alabalık, 300 bin yavru ve 55 bin anlaşması yapılmış satışa hazır alabalık olduğunu anlatan Sarıhan, "Hepsi gitti, şurada 5 bin balık ya var ya yok." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü (2) Sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü (2) Son dakika haberleri | Sel sularında hasar gören evler yan yattı Son dakika haberleri | Sel sularında hasar gören evler yan yattı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel nedeniyle 2 alabalık işletmesi hasar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 19:35:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sel nedeniyle 2 alabalık işletmesi hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement