Son dakika: Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

27.04.2022 18:12
Son dakika: Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nallıhan-Mudurnu kara yolundan Nallıhan istikametine seyreden Selim Atay idaresindeki 14 EA 415 plakalı tırın lastiklerinde alevler çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Lastiklerden dorseye sıçrayan yangın olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.

Tır sürücüsü Atay, AA muhabirine, aracının hareket halindeyken yanmaya başladığını ifade ederek, "Araçtan bir koku geldi. Aynadan baktığımda tekerleklerin alev aldığını gördüm. İtfaiyeden yardım istedim." dedi.

YORUMLAR
500
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi Fayans deposundaki paletler alev alev yandı Fayans deposundaki paletler alev alev yandı

Mudurnu, İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:01 Altının kilogram fiyatı 905 bin liraya düştü!
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 18:18:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement