Bolu'da tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Aktaş mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada M.M. ve O.Ç. bacaklarından yaralandı. Mermi ve saçmaların isabet ettiği 2 kişi kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralıların arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavganın ardından olay yerinde kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Gece boyunca olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler silahlı kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 10 şüpheli, "yaralamanın basit nitelikli olması" nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BOLU