BOLU'da, iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 10 şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece, Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Telefonda randevulaşıp, cadde üzerinde buluşan 2 grup arasında kavga çıktı.Tabancaların ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, 2 kişi bacaklarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polis kavgaya karışan 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yaralamanın basit nitelikte olması nedeniyle taraflar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır' denildi.