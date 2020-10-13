Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında il merkezi ile Mudurnu ilçesinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 1 ruhsatsız tabanca, 50 gram skunk, 4 gram metamfetamin ve 390 gram kubar esrar ele geçirildiği, yakalanan 8 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.