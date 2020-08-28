Son dakika! Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesinde ormanlık alana kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde, aracında ve motosikletinde yapılan aramada 630 gram kubar esrar ve ormanlık alanda ekili 10 kök kenevir ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:49 - Kaynak: AA
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