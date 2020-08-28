Son dakika! Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesinde ormanlık alana kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde, aracında ve motosikletinde yapılan aramada 630 gram kubar esrar ve ormanlık alanda ekili 10 kök kenevir ele geçirildi.

Kenevir, Bolu, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:49 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret

Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Demir hırsızları, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı

Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil

Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar

İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti

Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi

Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı