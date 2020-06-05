Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

BOLU'da, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobilin motoru yandı. Yangın nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nde araç yoğunluğu oluşurken, yanan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde çıktı. Ankara yönüne giden Hamdi Bilir yönetimindeki 34 HC 121 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle tünel içinde alev aldı. Bilir, motor bölümünden çıkan dumanları fark ederek sağ şeritte durup otomobilinden indi. Yangına otomobilindeki yangın söndürme tüpüyle müdahale eden Bilir durumu, itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın otomobilin tamamına sıçramadan söndürüldü. Otomobilin motor kısmı tamamen yandı. Yangın nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, yanan otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.