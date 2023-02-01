Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı - Son Dakika
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Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

01.02.2023 15:15

Son dakika! Dün başlayan kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Öte yandan yoğun kar nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kılıç, "Otomobilin tünelin sağ tarafındaki bankete çarpması neticesinde bir kaza meydana geldi. Bu esnada Karayollarının küreme aracı yardım etmek için duruyor. O esnada arkadan gelen otobüs, bu kaza yapan otomobile çarpıyor. Kazaya 3-4 araç karıştı. Bir vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 kişi de hafif yaralandı" dedi.

İstanbul istikametinin trafiğe kapandığını söyleyen Kılıç, "Yolumuzu hızlı şekilde trafiğe açmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz burada. Yolda herhangi bir karla alakalı buzlanma, kayma gibi durumun söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kısa süreli trafiği durdurduk. Alternatif güzergahlardan trafik veriliyor" diye konuştu.

Kazadan görüntüler:

Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı
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Toros Dağları, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi! 1 kişi hayatını kaybetti, İstanbul istikameti trafiğe kapandı - Son Dakika


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