Son dakika! Bolu Emniyet Müdürlüğünden polislere iftar - Son Dakika
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Son dakika! Bolu Emniyet Müdürlüğünden polislere iftar

08.04.2022 21:39
Son dakika! Bolu Emniyet Müdürlüğünden polislere iftar

Son dakika gündem haberi: Bolu'da görev yapan ve emekli olarak yaşamlarını Bolu'da sürdüren polisler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bolu'da görev yapan ve emekli olarak yaşamlarını Bolu'da sürdüren polisler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy, Bolu Dağı'nda bulunan bir salonda düzenlenen programa gelenleri kapıda karşıladı.

İftar öncesinde Türk Polis Teşkilatı için hazırlanan klipler izlendi ve semazen gösterisi yapıldı.

Polisler ve aileleri, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlarını açtı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, iftar sonrası yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere Türkiye'nin her köşesinde güvenlik ve huzurun korunması yolunda çok önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

Polis teşkilatının diğer güvenlik kuvvetleri ile birlikte gece ve gündüz demeden büyük bir fedakarlık, kahramanlık ve cesaret örneği gösterdiğini anlatan Ümit, emniyet mensuplarının ülkenin güvenliği için her zaman görev başında olduğunu vurguladı.

Ümit, Bolu'nun suç oranlarının düşüklüğü açısından Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu ifade ederek, bunun da güvenlik güçleri, özellikle de polis teşkilatının özverili çalışması sayesinde başarıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, polis eşleri ve emekli polis memurlarının eşleriyle Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıl Dönümü pastasını kesti.

Daha sonra Polis haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile görevlerinde başarılı olarak ödül almaya hak kazanan polis memurlarına protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

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Emekli, Polis, İftar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bolu Emniyet Müdürlüğünden polislere iftar - Son Dakika


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