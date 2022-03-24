Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede - Son Dakika
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Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

24.03.2022 20:36
Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

Gelen son dakika haberine göre Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da bulunan ceza infaz kurumlarındaki örgüt üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında 22 Mart'ta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarma ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesine çıkarılan 8 şüpheli savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 13 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede
Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede
Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede
Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

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Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

22 Mart, Terör, Bolu, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bolu merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede - Son Dakika
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