Son dakika... Bolulu çiftçilere yüzde 75 hibeli 35 ton tohum dağıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolulu çiftçilerin yem bitki ihtiyacının karşılanması amacıyla çiftçilere yüzde 75'i hibeli 35 ton yem bitki tohumu gönderildiğini bildirdi.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, tarım anlamında Bolu'ya yapılan yatırımlarda büyük artış görülürken, çiftçilerin tüm ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilenerek onlara destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Bakanlığın yürüttüğü yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi kapsamında Bolu'daki çiftçilere dağıtılmak üzere gönderilen 35 ton macar fiği ve yem bezelyesinin çiftçilere teslim edildiğini kaydeden Metin, "Dağıtılan yem bitkileri tohumlarının maliyetinin yüzde 75'i Bakanlık tarafından ödendi. Bolumuza ve Bolulu çiftçilerimize bir söz verdik; Bolu ovasını hep birlikte el ele vererek yeşerteceğiz. Dörtdivan Ovası'ndan Seben Ovası'na, Mengen'den Göynük'e, Kıbrıscık'tan Mudurnu'ya, Yeniçağa'dan Gerede'ye çiftçilerimizin ne ihtiyacı varsa seferber olacağız. Devletimizin desteği, bizlerin gayretiyle Bolu tarımı hak ettiği yere gelecek. Çiftçilerimiz isteyecek, biz yapacağız ve Bolu'yu hep birlikte kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.