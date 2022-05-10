Son dakika haber! Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber! Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında

10.05.2022 12:01

Son dakika haberleri: Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasındaAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde önceki gün yaşanan çarşı yangının başlama anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde önceki gün yaşanan çarşı yangının başlama anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Bolvadin ilçesinde 8 Mayıs 2022 tarihinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri yanmıştı. Yangın sonrasında ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bir kasap dükkanında çıktığı tahmin edilen yangının başlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın sonrasında incelenen güvenlik kameraları sırasında yangının başlama görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haber! Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber! Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bolvadin'de çıkan çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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