Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor - Son Dakika
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Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor

25.02.2022 17:20

- Bombalar patlayınca sığınağa alındılar Bodrumlu turizmciler tahliye bekliyor Rusya'nın başlattığı askeri harekat ile Ukrayna'da mahsur kalan Bodrumlu turizmciler, tahliye bekliyor.

- Bombalar patlayınca sığınağa alındılar

Bodrumlu turizmciler tahliye bekliyor

KİEV - Rusya'nın başlattığı askeri harekat ile Ukrayna'da mahsur kalan Bodrumlu turizmciler, tahliye bekliyor. Tahliye ile ilgili bakanlık ve büyükelçilikle görüşmeler ise sürüyor.

Rusya'nın dün sabaha karşı başlattığı askeri harekat ile işgale başladığı Ukrayna'da, iş görüşmesi için ülkede bulunan Bodrumlu turizmciler mahsur kaldı. Harkov'da bir otelde mahsur kalan Bodrumlu 1 acente yetkilisi ve 5 otelci, yardım çağrısında bulundu. Turizmcilerle birlikte Türk öğrencilerin de otelde olduğu öğrenildi.

Bombalar patlayınca sığınağa alındılar

Harkov'a 30 - 40 kilometre yakın bir bölgede askeri bölgeye yapılan saldırıda bombaların patladığını ve seslerin otele kadar geldiğini dile getiren turizmciler, otel yetkililerinin kendilerini sığınağa götürdüğünü anlattı. Yarım saat sığınakta kalan Bodrumlu turizmciler ile beraberindekiler, tehlikenin geçmesi üzerine yeniden otelin lobisine çıkarıldı.

"Şu an güvendeyiz, bir sıkıntımız yok, tahliye bekliyoruz"

İş adamı Adnan Maviyıldırım yaptığı açıklamada, "Biz hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Kiev Türkiye Büyükelçiliği ile irtibata geçtik. Yer tespiti istediler, verdik. Güvenli bir şekilde tahliye edileceğimiz söylendi. Şimdi tahliye için bekliyoruz. Burada güvendeyiz. Sabah buraya 30-40 kilometre yakındaki askeri noktayı vurmuşlar. Sesler buraya kadar gelmişti. Bizi sığınağa indirdiler ama tehlike geçince tekrar lobiye çıktık. Bizimle birlikte burada Türk öğrenciler de var. Burası 5 yıldızlı bir otel, bize gayet iyi bakılıyor. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok, sadece tahliye bekliyoruz" dedi.

Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor
Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor

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Ukrayna, Rusya, Türk, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bombalar patlayınca sığınağa alındılarBodrumlu turizmciler tahliye bekliyor - Son Dakika


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