Son Dakika: Borçlusunun çocuklarını kaçırıp pencere demirine bağladı - Son Dakika

Son Dakika: Borçlusunun çocuklarını kaçırıp pencere demirine bağladı

Son dakika haberine göre Borçlusunun çocuklarını kaçırıp pencere demirine bağladıADANA'da Ali B. (35), borç verdiği Bilal Ş.'nin (36) 8 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını kaçırdıktan sonra ellerine plastik kelepçe takıp, pencere demirine bağlayarak, saçlarını da jiletle kazıdı.

Son Dakika: Borçlusunun çocuklarını kaçırıp pencere demirine bağladı, System.String[]

Borçlusunun çocuklarını kaçırıp pencere demirine bağladı

ADANA'da Ali B. (35), borç verdiği Bilal Ş.'nin (36) 8 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını kaçırdıktan sonra ellerine plastik kelepçe takıp, pencere demirine bağlayarak, saçlarını da jiletle kazıdı. Fotoğraflarını Bilal Ş.'ye yolladıktan sonra çocukları serbest bırakan Ali B., daha sonra da borçlusunu rehin aldı. Bilal Ş.'nin eşinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ali B. ile kendisine yardım eden Erdal A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 18 Eylül günü, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali B., kuzeni Songül Ş.'nin (33) eşi Bilal Ş.'ye 7 bin 150 TL borç verdi. Ödeme tarihi yaklaşınca parayı vermeyen Bilal Ş., Ali B. tarafından hazırlanan önce 13 bin TL daha sonra 17 bin TL ve 27 bin TL'lik senetlere imza atmaya zorlandı. Bilal Ş.'nin senetleri imzalamayı reddetmesi üzerine öfkelenen Ali B., 18 Eylül günü akşamüstü evlerinin önünde oyun oynayan H.Ş. (8) ve Ç.Ş.'yi (6) kandırarak evine götürdü. Ali B., evinde rehin tuttuğu çocukların saçlarını jiletle kazıdıktan sonra ellerini plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı. Aileye gözdağı vermek amacıyla çocukların fotoğrafını çeken Ali B., fotoğrafları Bilal Ş.'ye yolladıktan sonra çocukları serbest bıraktı.REHİN ALDIBilal Ş.'den kredi çekip, borcunu ödemesini isteyen Ali B., olumsuz yanıt alınca 21 Eylül'de kaçırıldı. Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş., durumu polise bildirdi. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ali B.?nin evine düzenlediği operasyonda Bilal Ş.'yi kurtardı ve olaya karıştığı öne sürülen Erdal A.'yı da yakaladı.'ÇOCUKLARIMIN BÖBREKLERİNİ ALMAKLA TEHDİT ETTİ'Yaşadıklarını anlatan Bilal Ş., çocuklarını zorla alıkoyan Ali B.?nin kendisine fotoğraflar çekip attığını belirterek, "Çocuklarımın ellerini iple bağlayıp telefonuma fotoğraflarını attı. 'Ben milletin parasını yemeyi severim, tefeciyim' dedi. Çocuklarım aşağıda oynarken evine çağırmış. Çocuklarımın saçlarını jiletle kesmiş. Ellerini bağlamış. Bu zamana kadar kavga olmasın, diye hep alttan aldım. Yaptığı her şeye göz yumduk. 15 gün önce beni de evine götürüp saçlarımı jilete vurdu? dedi.'BİZİ ZORLA TUTUYORDU'Songül Ş. ise Ali B.'nin kendilerini devamlı tehdit ettiği için çok korktuğunu belirterek, "'Ben senin akrabanım. Neden böyle yapıyorsun?' dedim. 'Ben faize para vermiyorum' dedi. Böyle demesine rağmen parayı hep yükseltti. Kaçmamızdan korkuyordu. Bize 'Hadi kaçtınız, sizi bulamadım, ne olacak" deyip gece 4'e kadar evde kontrol altında tutuyordu? diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. ile kendisine yardım eden Erdal A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı


Sümer Mahallesi, Türk Lirası, Eylül, Borç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Borçlusunun çocuklarını kaçırıp pencere demirine bağladı - Son Dakika

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