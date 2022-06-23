Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı - Son Dakika

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