Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

23.06.2022 20:42

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.

YORUMLAR
500
Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:27 Akşener emeklilere vaatte bulundu: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:46 'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası sonrası CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partiden istifa etti
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 21:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement