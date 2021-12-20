Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi - Son Dakika

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Geçtiğimiz cuma günü borsada başlayan düşüş yeni haftaya taşındı. Cuma günü kayıplar artınca işlemler iki kez durdurulmuştu. İşlemlerin tekrar başlamasıyla kayıplar yüzde 9'u aşmıştı. Haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimi gösteren borsada kayıp yüzde 5'e ulaşınca işlemler bir kez daha durduruldu.

İŞLEMLER 16.23'TE TEKRAR BAŞLAYACAK

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu, saat 16.23'ten itibaren işlemlerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 15.53 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.13'te tek fiyat emir toplama, 16.18'de eşleştirme yapılacak ve 16.23'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.13'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.23'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.23'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.23'te yeniden başlayacaktır."

YATIRIMCILARIN PANİKLE ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KULLANILIYOR

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi cuma günü de iki kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu. Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa İstanbul'un uygulaması ile gündeme gelen borsada devre kesici uygulaması, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına uygulanan bir sistemdir. Borsada devre kesici uygulaması ile yatırımcılar ani fiyat dalgalanmalarının negatif etkilerinden korunmuş olur.

Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakikadır. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikadır.