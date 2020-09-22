Son dakika... Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Son dakika... Borsa, günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak günü 1.096,16 puandan tamamladı.

Son dakika... Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak günü 1.096,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile metal, ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tüketici güven endeksi verisinin iyi gelmesiyle gün boyunca pozitif seyrini sürdürdü.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumunun ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

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