Son dakika: Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,50 değer kazanarak günü 1.426,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,24 ve holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 8,93 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) martta yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etmesi sonrası 1.425 puanın üzerine çıktı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklığın pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin küresel ölçekte risk iştahını artırdığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.