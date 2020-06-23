Son Dakika | Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 116.062,65 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 116.062,65 puana yükseldi.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 872,60 puan artarak 116.062,65 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,40 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 116.233,32 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni konut satışları, Richmond Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 112.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:17 Kaynak: AA

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