Son Dakika: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kazanarak 116.607,58 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kazanarak 116.607,58 puana yükseldi.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 764,57 puan artarak 116.607,58 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,18 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 116.830,90 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi, Chicago PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun da yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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