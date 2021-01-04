Son Dakika | Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Son Dakika | Borsa haftaya yükselişle başladı

04.01.2021 09:57
Son Dakika | Borsa haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,55 artışla 1.484,83 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,55 artışla 1.484,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,11 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.484,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,45 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,41 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Dünya genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin, ekonomik aktiviteye ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

Borsa İstanbul, Gayrimenkul, Enflasyon, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk Kısıtlamada gezmeye gittiği Taksim'de cezayı yiyen genç: Bu ne şans ya Rab? Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu
Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor         
09:49
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor         
09:35
Son Dakika! Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında türbanla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı Son Dakika! Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında türbanla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı         
09:15
Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti         
08:45
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi         
23:27
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi         
22:00
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar         
17:21
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 10:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei