Son Dakika | Borsa İstanbul'da gong yatırımcılar için çaldı - Son Dakika

Son Dakika | Borsa İstanbul'da gong yatırımcılar için çaldı

16.11.2020 12:49
Son Dakika | Borsa İstanbul'da gong yatırımcılar için çaldı, System.String[]

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ikinci yarısında tamamlayacaklarını belirterek, "(İstanbul Finans Merkezi) Mümkün olduğunca bankacılık dışı kesimle de doldurmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ikinci yarısında tamamlayacaklarını belirterek, "(İstanbul Finans Merkezi) Mümkün olduğunca bankacılık dışı kesimle de doldurmak istiyoruz. Özellikle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bütün şirketleri ve kurumları 2022'nin ikinci yarısından itibaren İstanbul Finans Merkezi'ne bekliyoruz." dedi.

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü 16-21 Kasım'da gerçekleşecek Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'daki gong töreniyle başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğiyle düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofise verdiği ilk talimatlardan birinin "bankacılık dışı kesimin payının büyütülmesi ve artırılması" olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın bu konuda çok kararlı olduğunu ve bunun için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Aşan, bankacılık dışı kesimden katılım finansı da kastettiklerini, o alanda da çalışmalarına hız verdiklerini anlattı.

Aşan, katılım finanstan sadece katılım bankacılığını anlamadıklarını belirterek, "Çok daha geniş bir çerçevede bakıyoruz. Bununla ilgili yeni gelişmeleri ve düzenlemeleri de zamanla sizlerle paylaşacağız." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin, Borsa İstanbul'un diğer bölge borsalarıyla ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir imkan sunacağını aktaran Aşan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'nin ikinci yarısında orayı tamamlıyor olacağız. Oranın bir bankalar merkezi olması hiç içimizden geçen bir şey değil. Mümkün olduğunca orayı bankacılık dışı kesimle de doldurmak istiyoruz. Şu çağrıyı her zaman yapıyorum; özellikle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bütün şirketleri ve kurumları 2022'nin ikinci yarısından itibaren İstanbul Finans Merkezi'ne bekliyoruz."

"Borsamızda yeni yatırımcı sayısı pandemiye rağmen artıyor"

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da hafta boyunca, piyasanın uzmanları ve yöneticileri tarafından finans dünyası, sermaye piyasası ve yatırım araçlarıyla ilgili çok kıymetli bilgilerin paylaşılacağını, özellikle bireysel yatırımcılar ve gençlerin dikkat etmesi gereken hususların anlatılacağını bildirdi.

Arıcan, "Bu yıl pandemi nedeniyle ekonomik daralmalar görülse de borsamızda yeni yatırımcı sayımızın artması bizi son derece memnun etmiş, başta pay piyasası işlem hacmi olarak rekorlara imza atmış bulunuyoruz. Bu durum, sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesi açısından çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Yatırımcıların birikimlerini hangi alanda değerlendireceği konusundaki bilgi paylaşımlarının hafta içerisinde sunulacağını aktaran Arıcan, finansal okuryazarlık, risk-getiri gibi konularda da bilgilerin verilmeye çalışılacağını bildirdi.

Arıcan, ekonomide istikrarın sağlanmasının güçlü bir sermaye piyasalarının varlığıyla olduğunu belirterek, "Bu çerçevede Borsa İstanbul olarak ihraççıları ve yatırımcıları buluşturmaya devam ederek tasarruf sahiplerinin değerlendirmelerini yapabilmesi için de elverişli bir ortam sunmaya çalışıyoruz." dedi.

"6 günde 100'den fazla uzman bilgilendirici konuşmalar yapacak"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ise IOSCO tarafından 87 ülkede kutlanan Yatırımcı Haftası'nı Türkiye'de pandemi koşulları nedeniyle hibrit bir anlayışla etkin bir şekilde kutlayacaklarını, fiziki ortamda gerçekleşen gong töreninin ardından etkinliklere hafta boyunca online olarak devam edeceklerini söyledi.

Eraslan, hisse senedi ve altın yatırımından halka arzlara, sürdürülebilirlik fonlarının Türkiye'ye çekilmesinden sermaye piyasası araçlarında vergilendirmeye, aile şirketlerinde kurumsal yönetimden sermaye piyasasında staja kadar birbirinden ilginç 27 farklı konu hakkında 6 günde 100'den fazla konuşmacı ile yatırımcılara, reel sektör şirketlerine, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici paneller gerçekleştireceklerini anlattı.

Panellerde Türkiye'nin önde gelen yatırım uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerinin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağını aktaran Eraslan, panellere katılanlara "katılım belgesi" verileceğini bildirdi.

"Yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin artması Türkiye için fırsat"

Tevfik Eraslan, sermaye piyasalarına yönelik yatırımcı ilgisinin çok önemli oranda arttığını, pay ve fon piyasalarında yatırımcı sayıları anlamında tarihi rekor büyümeler yaşadıklarını ifade etti.

Özellikle hisse senedi yatırımcı sayılarında tarihi rekorların söz konusu olduğunu belirten Eraslan, şunları kaydetti:

"2018 yılı ortalamasında 324 bin olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yerli yatırımcı sayısı, eylülde 1,1 milyon kişiye ulaştı. Bakiyeli yatırımcı sayısı özelinde baktığımızda ise uzun yıllar 1 milyon kişiyle sınırlı kalan yatırımcı sayısı ekim sonunda 1,9 milyona yaklaştı. Portföy yönetim şirketlerimizce yönetilen varlık büyüklüğü geçtiğimiz yılın sonunda 284 milyar lira iken, ekim sonu itibarıyla 359 milyar lira seviyesine yükseldi. Bu artışlardan ülkemiz adına memnuniyet duyuyoruz."

Eraslan, tüm bu artışa rağmen emeklilik ve yatırım fonlarının GSMH içindeki payının yüzde 7 seviyesinde olduğunu aktararak, "Sadece emeklilik fonları için bu oran OECD ülkeleri ortalaması olarak yüzde 92 düzeyindedir. Yine aynı şekilde borsaya kote olan şirketlerimizin halka açık kısımlarının piyasa değerinin GSMH'ye oranı 2019 için yüzde 25 iken, OECD ülkeleri için bu oran 2018'de yüzde 107 mertebesindedir. Sırf bu iki kıyaslama dahi sermaye piyasaları konusunda yolun başında olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

Eraslan, yatırımcıların sermaye piyasası ürünlerine olan ilgisinin arttığı bu dönemin Türkiye için bir fırsat yarattığını vurgulayarak, "Bu ilgiyi hem yatırımcıların hem de ülkemizin kazanacağı sermaye piyasası ürünlerine yönlendirebilmemiz durumunda uzun olmayan bir sürede çok daha iyi oranları telaffuz edebilir durumda olabiliriz." dedi.

"Sermaye piyasası bir oyun yeri değil"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Eraslan, ev ve araba alırken gösterilen titizliğin finansal yatırımlarda gösterilmediğini, lisanslı danışmanlardan destek almadan yatırım yapan yatırımcıların olduğunu üzülerek duyduklarını ifade etti.

"Unutmayalım ki sermaye piyasası bir oyun yeri değil, orta uzun vadeli bir yatırım yeridir. Yatırım yapmak ciddi bir iştir. Geleceğimizi planlamak ciddi bir iştir" ifadesini kullanan Eraslan, yatırımcılara yönelik şu tavsiyelerde bulundu:

"Getiri beklentinize, risk toleransınıza ve yatırım vadenize uygun olan yatırım araçlarını tercih edin. Sermaye piyasalarında deneyiminiz yok ise yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapın. Yatırım yaparken Sermaye Piyasası Kurulu yatırım danışmanlığı yetki belgesi olan yatırım kuruluşlarında çalışan lisanslı uzmanlardan tavsiye alın. Yatırım kararlarınızı eş, dost ve sosyal medya tavsiyesi ile yapmayın. Birikimlerinizi risk ve getiri beklentilerinize uygun yatırım araçlarından oluşan bir sepete yatırın. Tek bir yatırım aracına yatırım yapmayın. Hisse yatırımı yapmak bir şirkete ortak olmaktır. Bu nedenle yatırım yaptığınız şirketin faaliyet konusu, yöneticileri, sermayesi, gelirleri, giderleri, borç miktarı, karı, büyüme oranı, rakipleri konularında mutlaka bilgi sahibi olun."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Borsa İstanbul'da gong yatırımcılar için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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