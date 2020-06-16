Son Dakika | Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 293 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 293 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.149.985.051
|1,11
|Bim Mağazalar
|39.194.760.000
|8,38
|ASELSAN
|37.072.800.000
|2,57
|Garanti Bankası
|34.482.000.000
|0,63
|Turkcell
|32.428.000.000
|1,74
|Enka İnşaat
|32.424.000.000
|0,81
|Akbank
|30.368.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.330.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|26.915.000.000
|2,71
| Ford Otosan
|24.633.882.000
|6,13
| İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,40
|Tüpraş
|21.861.596.160
|2,06
| İskenderun Demir Çelik
|20.213.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.590.763.052
|0,56
|Sabancı Holding
|18.486.059.615
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.346.600.000
|0,42
|Halkbank
|13.655.244.755
|0,41
| Koza Altın
|11.681.500.000
|1,90
|Anadolu Efes
|11.551.973.681
|0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 06:43 Kaynak: AA
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