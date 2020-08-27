Son dakika... Borsada değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 7,93 8,10 -2,10 Soda Sanayii 7,00 7,07 -0,99...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,93
|8,10
|-2,10
|Soda Sanayii
|7,00
|7,07
|-0,99
|Anadolu Cam
|5,30
|5,35
|-0,93
|Deva Holding
|19,33
|19,50
|-0,87
|Brisa
|11,85
|11,95
|-0,84
|Bim Mağazalar
|71,10
|71,65
|-0,77
|Enka İnşaat
|6,56
|6,61
|-0,76
|İş GMYO
|1,73
|1,74
|-0,57
|Şişe Cam
|6,22
|6,25
|-0,48
|Anadolu Efes
|19,67
|19,76
|-0,46
|MLP Sağlık
|15,43
|15,50
|-0,45
|Pegasus
|47,50
|47,68
|-0,38
| Netaş Telekomümikasyon
|15,28
|15,33
|-0,33
|Karel Elektronik
|16,20
|16,25
|-0,31
|Aksa
|6,71
|6,73
|-0,30
|ASELSAN
|16,93
|16,98
|-0,29
|Ülker Bisküvi
|22,74
|22,80
|-0,26
|Trakya Cam
|4,08
|4,09
|-0,24
|Alkim Kimya
|12,87
|12,90
|-0,23
| Ford Otosan
|85,80
|85,95
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı İtiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt: Şark kurnazlığı şeklinde değerlendiriyoruz Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı DSÖ Başkanı, salgında herkesin göz ardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi