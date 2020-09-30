Son dakika... Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 15,41 16,67 -7,56 Çemtaş 14,82 15,66 -5,36 Logo Yazılım 98,00 101,00 -2,97 Anadolu Efes 20,68 20,90 -1,05 Şişe Cam 7,32 7,39 -0,95 Doğuş Otomotiv 15,47 15,59 -0,77 Coca Cola İçecek 44,80 44,90 -0,22 Trakya Cam 4,79 4,80 -0,21 Gözde Girişim 5,59 5,60 -0,18 Anadolu Cam 6,28 6,29 -0,16 Otokar 137,80 137,90 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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