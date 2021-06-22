Son dakika! Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,45
|4,56
|-2,41
|Bera Holding
|14,95
|15,24
|-1,90
|Ege Gübre
|166,00
|169,20
|-1,89
|Mavi Giyim
|54,80
|55,60
|-1,44
|MLP Sağlık
|21,80
|22,06
|-1,18
|Kervan Gıda
|14,71
|14,84
|-0,88
|Fenerbahçe Futbol
|39,06
|39,40
|-0,86
|Aksa Enerji
|12,00
|12,10
|-0,83
|Bim Mağazalar
|64,10
|64,55
|-0,70
|Hektaş
|8,06
|8,08
|-0,25
|Ege Endüstri
|1.243,90
|1.246,50
|-0,21
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|6,50
|-0,15
|Kardemir (D)
|6,80
|6,81
|-0,15
|TAV Havalimanları
|27,86
|27,88
|-0,07
Kaynak: AA
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