Son dakika! Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,45 4,56 -2,41 Bera Holding 14,95 15,24 -1,90 Ege Gübre 166,00 169,20 -1,89 Mavi Giyim 54,80 55,60 -1,44 MLP Sağlık 21,80 22,06 -1,18 Kervan Gıda 14,71 14,84 -0,88 Fenerbahçe Futbol 39,06 39,40 -0,86 Aksa Enerji 12,00 12,10 -0,83 Bim Mağazalar 64,10 64,55 -0,70 Hektaş 8,06 8,08 -0,25 Ege Endüstri 1.243,90 1.246,50 -0,21 İndeks Bilgisayar 6,49 6,50 -0,15 Kardemir (D) 6,80 6,81 -0,15 TAV Havalimanları 27,86 27,88 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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