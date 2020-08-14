Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,03 3,29 -7,90 Hektaş 12,37 13,18 -6,15 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,03
|3,29
|-7,90
|Hektaş
|12,37
|13,18
|-6,15
|Çimsa
|11,83
|12,50
|-5,36
|Otokar
|139,60
|147,50
|-5,36
|Enka İnşaat
|6,45
|6,77
|-4,73
|Turkcell
|14,78
|15,44
|-4,27
|Türk Telekom
|6,97
|7,28
|-4,26
|Çemtaş
|9,44
|9,84
|-4,07
|MLP Sağlık
|16,42
|17,10
|-3,98
|Yataş
|7,55
|7,86
|-3,94
| Tofaş Oto Fabrikası
|21,16
|22,02
|-3,91
|Mavi Giyim
|39,94
|41,48
|-3,71
|Vakıflar Bankası
|4,14
|4,29
|-3,50
|Torunlar GMYO
|3,62
|3,75
|-3,47
|GSD Holding
|2,30
|2,38
|-3,36
|Global Yatırım Holding
|4,03
|4,17
|-3,36
|İpek Doğal Enerji
|10,94
|11,32
|-3,36
|Borusan Mannesmann
|12,10
|12,52
|-3,35
|Halk GMYO
|2,05
|2,12
|-3,30
|İş Finansal Kiralama
|3,60
|3,72
|-3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
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