Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,90 22,68 -7,85 Karsan Otomotiv 2,86 3,03 -5,61 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,90
|22,68
|-7,85
|Karsan Otomotiv
|2,86
|3,03
|-5,61
|Aksa
|6,99
|7,36
|-5,03
|Odaş Elektrik
|2,27
|2,38
|-4,62
|Hektaş
|11,82
|12,37
|-4,45
|Güneş Sigorta
|5,58
|5,79
|-3,63
|Netaş Telekom.
|15,33
|15,88
|-3,46
|Türk Telekom
|6,76
|6,97
|-3,01
|Good-Year
|4,51
|4,65
|-3,01
|Çimsa
|11,49
|11,83
|-2,87
|Bagfaş
|14,90
|15,34
|-2,87
|Anadolu Grubu Holding
|16,98
|17,40
|-2,41
|Otokar
|136,30
|139,60
|-2,36
|Özak GMYO
|3,72
|3,81
|-2,36
|Aksa Enerji
|4,97
|5,09
|-2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|8,15
|8,34
|-2,28
|Mavi Giyim
|39,04
|39,94
|-2,25
|Şok Marketler
|12,71
|13,00
|-2,23
|Coca Cola İçecek
|44,22
|45,20
|-2,17
|TAV Havalimanları
|16,51
|16,86
|-2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:55
Kaynak: AA
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