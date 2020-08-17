Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,90 22,68 -7,85 Karsan Otomotiv 2,86 3,03 -5,61 Aksa 6,99 7,36 -5,03 Odaş Elektrik 2,27 2,38 -4,62 Hektaş 11,82 12,37 -4,45 Güneş Sigorta 5,58 5,79 -3,63 Netaş Telekom. 15,33 15,88 -3,46 Türk Telekom 6,76 6,97 -3,01 Good-Year 4,51 4,65 -3,01 Çimsa 11,49 11,83 -2,87 Bagfaş 14,90 15,34 -2,87 Anadolu Grubu Holding 16,98 17,40 -2,41 Otokar 136,30 139,60 -2,36 Özak GMYO 3,72 3,81 -2,36 Aksa Enerji 4,97 5,09 -2,36 Selçuk Ecza Deposu 8,15 8,34 -2,28 Mavi Giyim 39,04 39,94 -2,25 Şok Marketler 12,71 13,00 -2,23 Coca Cola İçecek 44,22 45,20 -2,17 TAV Havalimanları 16,51 16,86 -2,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)