Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,51 5,84 -5,65 Türkiye Sigorta 5,95 6,14 -3,09 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,51
|5,84
|-5,65
| Türkiye Sigorta
|5,95
|6,14
|-3,09
|Odaş Elektrik
|2,55
|2,63
|-3,04
| Ford Otosan
|82,05
|84,50
|-2,90
|Logo Yazılım
|90,75
|93,05
|-2,47
|Mavi Giyim
|36,32
|37,18
|-2,31
|Brisa
|11,13
|11,39
|-2,28
| Doğuş Otomotiv
|14,39
|14,70
|-2,11
|Gübre Fabrikaları
|29,14
|29,68
|-1,82
|Türk Traktör
|91,80
|93,50
|-1,82
|Çimsa
|11,24
|11,44
|-1,75
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|8,72
|-1,49
|GSD Holding
|2,07
|2,10
|-1,43
|Şok Marketler
|12,68
|12,85
|-1,32
|Kardemir (D)
|3,01
|3,05
|-1,31
|Ülker Bisküvi
|22,64
|22,90
|-1,14
|Torunlar GMYO
|3,55
|3,59
|-1,11
|Aygaz
|11,29
|11,41
|-1,05
| İskenderun Demir Çelik
|6,71
|6,78
|-1,03
| Coca Cola İçecek
|42,80
|43,22
|-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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