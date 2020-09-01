Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,51 5,84 -5,65 Türkiye Sigorta 5,95 6,14 -3,09 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,51 5,84 -5,65 Türkiye Sigorta 5,95 6,14 -3,09 Odaş Elektrik 2,55 2,63 -3,04 Ford Otosan 82,05 84,50 -2,90 Logo Yazılım 90,75 93,05 -2,47 Mavi Giyim 36,32 37,18 -2,31 Brisa 11,13 11,39 -2,28 Doğuş Otomotiv 14,39 14,70 -2,11 Gübre Fabrikaları 29,14 29,68 -1,82 Türk Traktör 91,80 93,50 -1,82 Çimsa 11,24 11,44 -1,75 Ereğli Demir Çelik 8,59 8,72 -1,49 GSD Holding 2,07 2,10 -1,43 Şok Marketler 12,68 12,85 -1,32 Kardemir (D) 3,01 3,05 -1,31 Ülker Bisküvi 22,64 22,90 -1,14 Torunlar GMYO 3,55 3,59 -1,11 Aygaz 11,29 11,41 -1,05 İskenderun Demir Çelik 6,71 6,78 -1,03 Coca Cola İçecek 42,80 43,22 -0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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