Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 33,38 35,58 -6,18 Netaş Telekomünikasyon 21,62 22,84 -5,34 Gübre Fabrikaları 36,88 38,56 -4,36 Ülker Bisküvi 21,64 22,14 -2,26 Halk GMYO 2,54 2,58 -1,55 Doğan Holding 2,57 2,60 -1,15 Kordsa Teknik Tekstil 12,01 12,15 -1,15 Aygaz 11,38 11,51 -1,13 MLP Sağlık 17,55 17,75 -1,13 Şekerbank 1,80 1,82 -1,10 Aksigorta 7,29 7,36 -0,95 Tekfen Holding 13,88 14,01 -0,93 Sasa Polyester 16,28 16,43 -0,91 Karel Elektronik 17,35 17,50 -0,86 Deva Holding 23,40 23,60 -0,85 Torunlar GMYO 3,55 3,58 -0,84 Doğuş Otomotiv 20,66 20,82 -0,77 Borusan Mannesmann 14,88 14,98 -0,67 TAV Havalimanları 14,50 14,59 -0,62 Albaraka Türk 1,69 1,70 -0,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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