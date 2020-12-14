Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 14,85 13,50 10,00 Özak GMYO 5,51 5,01 9,98 Selçuk Ecza Deposu 16,88 15,35 9,97 Tümosan Motor ve Traktör 13,91 12,65 9,96 Odaş Elektrik 4,01 3,65 9,86 Logo Yazılım 121,40 113,50 6,96 Bagfaş 20,40 19,20 6,25 ARD Bilişim Teknolojileri 39,08 36,80 6,20 Aygaz 14,40 13,76 4,65 Borusan Mannesmann 18,99 18,17 4,51 Kartonsan 2.968,00 2.840,00 4,51 Kordsa Teknik Tekstil 15,45 14,84 4,11 Net Holding 3,34 3,22 3,73 Otokar 239,40 231,30 3,50 Türkiye Sigorta 6,23 6,02 3,49 Tofaş Oto Fabrikası 32,06 31,04 3,29 Doğan Holding 3,16 3,06 3,27 Tüpraş 104,80 101,50 3,25 Gübre Fabrikaları 49,38 47,86 3,18 Çelebi 97,25 94,45 2,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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