Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

14.12.2020 18:43
Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş14,8513,5010,00Özak GMYO5,515,019,98Selçuk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş14,8513,5010,00
Özak GMYO5,515,019,98
Selçuk Ecza Deposu16,8815,359,97
Tümosan Motor ve Traktör13,9112,659,96
Odaş Elektrik4,013,659,86
Logo Yazılım121,40113,506,96
Bagfaş20,4019,206,25
ARD Bilişim Teknolojileri39,0836,806,20
Aygaz14,4013,764,65
Borusan Mannesmann18,9918,174,51
Kartonsan2.968,002.840,004,51
Kordsa Teknik Tekstil15,4514,844,11
Net Holding3,343,223,73
Otokar239,40231,303,50
Türkiye Sigorta6,236,023,49
Tofaş Oto Fabrikası32,0631,043,29
Doğan Holding3,163,063,27
Tüpraş104,80101,503,25
Gübre Fabrikaları49,3847,863,18
Çelebi97,2594,452,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Traktör, Tümosan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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