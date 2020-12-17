Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

17.12.2020 18:49
Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş GMYO2,292,38-3,78Türkiye Sınai Kalkınma...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş GMYO2,292,38-3,78
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,681,74-3,45
Odaş Elektrik3,934,06-3,20
Tofaş Oto Fabrikası31,5632,46-2,77
Selçuk Ecza Deposu14,7215,08-2,39
Doğan Holding3,083,15-2,22
Coca Cola İçecek62,2063,55-2,12
GSD Holding2,352,40-2,08
Brisa19,4319,84-2,07
Türk Traktör161,00164,20-1,95
İş Finansal Kiralama3,833,89-1,54
Arçelik29,7830,24-1,52
Alkim Kimya14,1114,32-1,47
İş Yatırım Menkul Değerler15,6815,91-1,45
Ege Endüstri1.630,501.654,00-1,42
Tekfen Holding16,1616,36-1,22
Gübre Fabrikaları46,9647,50-1,14
ARD Bilişim Teknolojileri43,0043,48-1,10
Karel Elektronik19,6419,85-1,06
Alarko GMYO20,4420,64-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı         
17:45
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu         
17:39
Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası         
17:33
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez         
16:57
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem         
16:50
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü         
15:40
Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı         
15:11
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı         
09:01
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 18:58:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei