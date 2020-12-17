Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|2,29
|2,38
|-3,78
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,68
|1,74
|-3,45
|Odaş Elektrik
|3,93
|4,06
|-3,20
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,56
|32,46
|-2,77
|Selçuk Ecza Deposu
|14,72
|15,08
|-2,39
|Doğan Holding
|3,08
|3,15
|-2,22
|Coca Cola İçecek
|62,20
|63,55
|-2,12
|GSD Holding
|2,35
|2,40
|-2,08
|Brisa
|19,43
|19,84
|-2,07
|Türk Traktör
|161,00
|164,20
|-1,95
|İş Finansal Kiralama
|3,83
|3,89
|-1,54
|Arçelik
|29,78
|30,24
|-1,52
|Alkim Kimya
|14,11
|14,32
|-1,47
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,68
|15,91
|-1,45
|Ege Endüstri
|1.630,50
|1.654,00
|-1,42
|Tekfen Holding
|16,16
|16,36
|-1,22
|Gübre Fabrikaları
|46,96
|47,50
|-1,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,00
|43,48
|-1,10
|Karel Elektronik
|19,64
|19,85
|-1,06
|Alarko GMYO
|20,44
|20,64
|-0,97
- Kaynak: AA
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