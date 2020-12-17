Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 2,29 2,38 -3,78 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,68 1,74 -3,45 Odaş Elektrik 3,93 4,06 -3,20 Tofaş Oto Fabrikası 31,56 32,46 -2,77 Selçuk Ecza Deposu 14,72 15,08 -2,39 Doğan Holding 3,08 3,15 -2,22 Coca Cola İçecek 62,20 63,55 -2,12 GSD Holding 2,35 2,40 -2,08 Brisa 19,43 19,84 -2,07 Türk Traktör 161,00 164,20 -1,95 İş Finansal Kiralama 3,83 3,89 -1,54 Arçelik 29,78 30,24 -1,52 Alkim Kimya 14,11 14,32 -1,47 İş Yatırım Menkul Değerler 15,68 15,91 -1,45 Ege Endüstri 1.630,50 1.654,00 -1,42 Tekfen Holding 16,16 16,36 -1,22 Gübre Fabrikaları 46,96 47,50 -1,14 ARD Bilişim Teknolojileri 43,00 43,48 -1,10 Karel Elektronik 19,64 19,85 -1,06 Alarko GMYO 20,44 20,64 -0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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