Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 159,60 145,10 9,99 Gübre Fabrikaları 76,45 70,40 8,59 Doğuş Otomotiv 30,22 28,46 6,18 Netaş Telekomünikasyon 26,56 25,10 5,82 Enerjisa Enerji 12,46 11,83 5,33 Otokar 322,80 306,90 5,18 Sabancı Holding 11,43 10,87 5,15 Ereğli Demir Çelik 14,93 14,20 5,14 Borusan Mannesmann 29,20 27,94 4,51 Alarko GMYO 26,70 25,72 3,81 Aygaz 14,91 14,38 3,69 Tümosan Motor ve Traktör 14,55 14,09 3,26 Sasa Polyester 20,10 19,48 3,18 Tofaş Oto Fabrikası 33,96 32,92 3,16 Koç Holding 20,62 20,00 3,10 Pegasus 73,25 71,15 2,95 Bim Mağazalar 75,60 73,55 2,79 Türk Traktör 165,60 161,70 2,41 Türk Hava Yolları 12,91 12,62 2,30 Migros Ticaret 42,28 41,42 2,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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