Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 14,10 14,82 -4,86 Eczacıbaşı İlaç 7,58 7,93 -4,41 MLP Sağlık 19,94 20,66 -3,48 Logo Yazılım 127,80 132,20 -3,33 İş Yatırım Menkul Değerler 17,27 17,85 -3,25 Çemtaş 16,17 16,66 -2,94 Pınar Süt 23,64 24,30 -2,72 Şekerbank 1,53 1,57 -2,55 Halk GMYO 3,22 3,30 -2,42 Vestel 20,90 21,40 -2,34 Bagfaş 20,18 20,66 -2,32 Oyak Çimento 8,47 8,65 -2,08 Good-Year 8,02 8,19 -2,08 Türkiye Sigorta 6,53 6,66 -1,95 Gözde Girişim 7,65 7,80 -1,92 Ege Endüstri 1.770,00 1.804,30 -1,90 Tekfen Holding 16,55 16,86 -1,84 İş GMYO 2,32 2,36 -1,69 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,80 1,83 -1,64 Albaraka Türk 1,95 1,98 -1,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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