Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|14,10
|14,82
|-4,86
|Eczacıbaşı İlaç
|7,58
|7,93
|-4,41
|MLP Sağlık
|19,94
|20,66
|-3,48
|Logo Yazılım
|127,80
|132,20
|-3,33
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,27
|17,85
|-3,25
|Çemtaş
|16,17
|16,66
|-2,94
|Pınar Süt
|23,64
|24,30
|-2,72
|Şekerbank
|1,53
|1,57
|-2,55
|Halk GMYO
|3,22
|3,30
|-2,42
|Vestel
|20,90
|21,40
|-2,34
|Bagfaş
|20,18
|20,66
|-2,32
|Oyak Çimento
|8,47
|8,65
|-2,08
|Good-Year
|8,02
|8,19
|-2,08
|Türkiye Sigorta
|6,53
|6,66
|-1,95
|Gözde Girişim
|7,65
|7,80
|-1,92
|Ege Endüstri
|1.770,00
|1.804,30
|-1,90
|Tekfen Holding
|16,55
|16,86
|-1,84
|İş GMYO
|2,32
|2,36
|-1,69
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,80
|1,83
|-1,64
|Albaraka Türk
|1,95
|1,98
|-1,52
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi