Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 95,55 100,00 -4,45 Otokar 318,40 332,50 -4,24 Hektaş 19,07 19,90 -4,17 Selçuk Ecza Deposu 13,65 14,21 -3,94 Borusan Mannesmann 27,80 28,60 -2,80 Pınar Süt 23,08 23,70 -2,63 Anadolu Grubu Holding 26,42 26,98 -2,08 Ereğli Demir Çelik 14,93 15,21 -1,84 Kordsa Teknik Tekstil 15,55 15,84 -1,83 Bim Mağazalar 75,50 76,80 -1,69 Petkim 4,98 5,06 -1,58 Halk GMYO 3,21 3,26 -1,53 Albaraka Türk 1,94 1,97 -1,52 Gözde Girişim 7,98 8,09 -1,36 Şekerbank 1,51 1,53 -1,31 Halkbank 5,56 5,63 -1,24 Bizim Mağazaları 15,36 15,55 -1,22 Bagfaş 20,00 20,24 -1,19 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,78 1,80 -1,11 Vakıflar Bankası 4,71 4,76 -1,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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