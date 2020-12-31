Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

31.12.2020 18:45
Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan95,55100,00-4,45
Otokar318,40332,50-4,24
Hektaş19,0719,90-4,17
Selçuk Ecza Deposu13,6514,21-3,94
Borusan Mannesmann27,8028,60-2,80
Pınar Süt23,0823,70-2,63
Anadolu Grubu Holding26,4226,98-2,08
Ereğli Demir Çelik14,9315,21-1,84
Kordsa Teknik Tekstil15,5515,84-1,83
Bim Mağazalar75,5076,80-1,69
Petkim4,985,06-1,58
Halk GMYO3,213,26-1,53
Albaraka Türk1,941,97-1,52
Gözde Girişim7,988,09-1,36
Şekerbank1,511,53-1,31
Halkbank5,565,63-1,24
Bizim Mağazaları15,3615,55-1,22
Bagfaş20,0020,24-1,19
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,781,80-1,11
Vakıflar Bankası4,714,76-1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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