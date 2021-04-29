Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 223,50 234,20 -4,57 Fenerbahçe Futbol 28,78 30,02 -4,13 Net Holding 5,71 5,90 -3,22 Otokar 331,10 338,80 -2,27 Türk Traktör 208,60 212,10 -1,65 Verusa Holding 55,00 55,85 -1,52 Alkim Kimya 16,84 17,08 -1,41 Vestel 29,98 30,40 -1,38 Odaş Elektrik 2,36 2,39 -1,26 Halk GMYO 3,29 3,32 -0,90 Esenboğa Elektrik 29,38 29,64 -0,88 Ford Otosan 177,20 178,60 -0,78 Doğuş Otomotiv 26,52 26,72 -0,75 Pegasus 69,90 70,40 -0,71 Aksa Enerji 11,35 11,43 -0,70 Çemtaş 14,45 14,52 -0,48 Türkiye Sigorta 5,60 5,62 -0,36 Karsan Otomotiv 3,41 3,42 -0,29 Türk Hava Yolları 11,98 12,01 -0,25 Tat Gıda 9,65 9,66 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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