Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,93
|3,79
|3,69
|Odaş Elektrik
|1,97
|1,90
|3,68
|Aksa Enerji
|11,86
|11,52
|2,95
|Torunlar GMYO
|3,04
|2,96
|2,70
|Türkiye Sigorta
|4,85
|4,74
|2,32
|Migros Ticaret
|33,44
|32,76
|2,08
|Türk Traktör
|178,60
|175,30
|1,88
|Şok Marketler Ticaret
|11,71
|11,51
|1,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,86
|6,77
|1,33
|Aksa
|15,63
|15,44
|1,23
|Galatasaray Sportif
|3,77
|3,73
|1,07
|Kervan Gıda
|15,46
|15,30
|1,05
|MLP Sağlık
|23,10
|22,88
|0,96
|Coca Cola İçecek
|79,00
|78,40
|0,77
|Netaş Telekomünikasyon
|20,60
|20,48
|0,59
|Gözde Girişim
|5,57
|5,54
|0,54
|Türk Telekom
|6,61
|6,58
|0,46
|Vestel
|31,80
|31,68
|0,38
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,46
|31,38
|0,25
|Şişe Cam
|7,76
|7,75
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi