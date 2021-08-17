Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,17 10,52 -3,33 Ege Endüstri 1.292,20 1.328,50 -2,73 Verusa Holding 45,14 46,24 -2,38 Torunlar GMYO 3,82 3,91 -2,30 Enka İnşaat 9,76 9,95 -1,91 Netaş Telekomünikasyon 17,72 18,03 -1,72 TAV Havalimanları 23,34 23,74 -1,68 Hedef Girişim 2,63 2,67 -1,50 Fenerbahçe Futbol 34,92 35,44 -1,47 Pegasus 70,65 71,70 -1,46 Türk Hava Yolları 12,44 12,61 -1,35 Çimsa 25,18 25,50 -1,25 Logo Yazılım 38,70 39,12 -1,07 Jantsa Jant Sanayi 70,85 71,60 -1,05 Konya Çimento 847,90 856,00 -0,95 Kervan Gıda 16,41 16,56 -0,91 İndeks Bilgisayar 5,90 5,95 -0,84 Anadolu Efes 22,14 22,32 -0,81 Borusan Mannesmann 27,40 27,60 -0,72 Odaş Elektrik 1,37 1,38 -0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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