Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|440,10
|457,90
|-3,89
|Doğuş Otomotiv
|28,54
|29,32
|-2,66
|Enka İnşaat
|10,75
|10,97
|-2,01
|Erbosan
|131,40
|133,40
|-1,50
|Aksa
|19,12
|19,40
|-1,44
|Otokar
|325,60
|330,00
|-1,33
|Netaş Telekomünikasyon
|17,79
|18,02
|-1,28
|Vestel Beyaz Eşya
|48,70
|49,26
|-1,14
|Torunlar GMYO
|4,11
|4,15
|-0,96
|Jantsa Jant Sanayi
|67,70
|68,25
|-0,81
|Coca Cola İçecek
|87,25
|87,95
|-0,80
|Şok Marketler Ticaret
|12,48
|12,58
|-0,79
|Parsan
|27,20
|27,38
|-0,66
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|4,58
|-0,66
|Enerjisa Enerji
|11,31
|11,38
|-0,62
|Türk Traktör
|170,00
|171,00
|-0,58
|Borusan Mannesmann
|26,02
|26,14
|-0,46
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,60
|44,80
|-0,45
|Ereğli Demir Çelik
|18,41
|18,49
|-0,43
|Selçuk Ecza Deposu
|9,31
|9,35
|-0,43
Kaynak: AA
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