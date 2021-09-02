Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 440,10 457,90 -3,89 Doğuş Otomotiv 28,54 29,32 -2,66 Enka İnşaat 10,75 10,97 -2,01 Erbosan 131,40 133,40 -1,50 Aksa 19,12 19,40 -1,44 Otokar 325,60 330,00 -1,33 Netaş Telekomünikasyon 17,79 18,02 -1,28 Vestel Beyaz Eşya 48,70 49,26 -1,14 Torunlar GMYO 4,11 4,15 -0,96 Jantsa Jant Sanayi 67,70 68,25 -0,81 Coca Cola İçecek 87,25 87,95 -0,80 Şok Marketler Ticaret 12,48 12,58 -0,79 Parsan 27,20 27,38 -0,66 Kerevitaş Gıda 4,55 4,58 -0,66 Enerjisa Enerji 11,31 11,38 -0,62 Türk Traktör 170,00 171,00 -0,58 Borusan Mannesmann 26,02 26,14 -0,46 Eczacıbaşı Yatırım 44,60 44,80 -0,45 Ereğli Demir Çelik 18,41 18,49 -0,43 Selçuk Ecza Deposu 9,31 9,35 -0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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