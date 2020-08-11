Son Dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 48,74 44,32 9,97 Türk Hava Yolları 11,61 10,56 9,94 Çelebi 75,25 68,45 9,93 Çimsa 11,19 10,18 9,92 TAV Havalimanları 18,13 16,79 7,98 Vakıflar Bankası 4,42 4,10 7,80 Türk Traktör 104,70 97,15 7,77 Ford Otosan 88,20 81,95 7,63 Garanti Bankası 7,05 6,57 7,31 DO-CO 360,60 337,00 7,00 Albaraka Türk 1,55 1,45 6,90 İş Finansal Kiralama 3,88 3,63 6,89 Şekerbank 1,46 1,37 6,57 Akbank 5,07 4,76 6,51 İş Bankası (C) 5,08 4,79 6,05 Coca Cola İçecek 43,10 40,70 5,90 Şişe Cam 6,30 5,95 5,88 Halkbank 5,23 4,95 5,66 T.S.K.B. 1,13 1,07 5,61 Yapı ve Kredi Bankası 2,15 2,04 5,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)