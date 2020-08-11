Son Dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 48,74 44,32 9,97 Türk Hava Yolları 11,61 10,56 9,94 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|48,74
|44,32
|9,97
|Türk Hava Yolları
|11,61
|10,56
|9,94
|Çelebi
|75,25
|68,45
|9,93
|Çimsa
|11,19
|10,18
|9,92
|TAV Havalimanları
|18,13
|16,79
|7,98
|Vakıflar Bankası
|4,42
|4,10
|7,80
|Türk Traktör
|104,70
|97,15
|7,77
| Ford Otosan
|88,20
|81,95
|7,63
|Garanti Bankası
|7,05
|6,57
|7,31
|DO-CO
|360,60
|337,00
|7,00
| Albaraka Türk
|1,55
|1,45
|6,90
|İş Finansal Kiralama
|3,88
|3,63
|6,89
|Şekerbank
|1,46
|1,37
|6,57
|Akbank
|5,07
|4,76
|6,51
| İş Bankası (C)
|5,08
|4,79
|6,05
| Coca Cola İçecek
|43,10
|40,70
|5,90
|Şişe Cam
|6,30
|5,95
|5,88
|Halkbank
|5,23
|4,95
|5,66
|T.S.K.B.
|1,13
|1,07
|5,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,15
|2,04
|5,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 18:45
Kaynak: AA
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