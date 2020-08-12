Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 13,08 12,15 7,65 Odaş Elektrik 2,53 2,37 6,75 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|13,08
|12,15
|7,65
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,37
|6,75
|Kardemir (D)
|3,02
|2,84
|6,34
|Borusan Mannesmann
|13,19
|12,53
|5,27
| Coca Cola İçecek
|45,30
|43,10
|5,10
|Çimsa
|11,72
|11,19
|4,74
|Türk Telekom
|7,63
|7,32
|4,23
|Güneş Sigorta
|6,09
|5,85
|4,10
|Şekerbank
|1,51
|1,46
|3,42
|Arçelik
|23,00
|22,24
|3,42
|GSD Holding
|2,43
|2,35
|3,40
|Sabancı Holding
|8,21
|7,97
|3,01
|MLP Sağlık
|17,84
|17,37
|2,71
|Bim Mağazalar
|67,20
|65,45
|2,67
| Ford Otosan
|90,45
|88,20
|2,55
|Turkcell
|15,50
|15,13
|2,45
|Pegasus
|49,90
|48,74
|2,38
|Halk GMYO
|2,18
|2,13
|2,35
|Mavi Giyim
|40,60
|39,78
|2,06
|Aygaz
|12,38
|12,15
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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