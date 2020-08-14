Son Dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 15,88 14,44 9,97 Aksa Enerji 5,09...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Netaş Telekomünikasyon
|15,88
|14,44
|9,97
| Aksa Enerji
|5,09
|4,63
|9,94
| Albaraka Türk
|1,57
|1,50
|4,67
|Şok Marketler
|13,00
|12,52
|3,83
|Brisa
|11,26
|10,85
|3,78
|Gübre Fabrikaları
|29,04
|28,46
|2,04
| Alarko Holding
|4,92
|4,83
|1,86
|Karel Elektronik
|16,57
|16,28
|1,78
|Alkim Kimya
|12,87
|12,69
|1,42
|Enerjisa Enerji
|8,63
|8,51
|1,41
| Anadolu Grubu Holding
|17,40
|17,20
|1,16
|Aksa
|7,36
|7,28
|1,10
| Bursa Çimento
|5,70
|5,64
|1,06
|Anadolu Efes
|20,16
|20,00
|0,80
|Vestel
|16,10
|16,00
|0,63
|Doğan Holding
|2,04
|2,03
|0,49
|Tüpraş
|78,75
|78,40
|0,45
|Deva Holding
|22,68
|22,58
|0,44
|Good-Year
|4,65
|4,63
|0,43
| Kerevitaş Gıda
|4,91
|4,89
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:53
Kaynak: AA
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